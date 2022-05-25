教育部今表示，國中教育會考補考6月4日、5日舉行，共有4410位考生參加，包括台灣考場3911位考生及大陸考場499位考生，他們無須重新報名，准考證將於6月1日寄發。

今年國中教育會考5月21日、22日辦理完成，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果之考生，經全國試務會與各縣市政府確認後，共有3911名，他們要參加6月4日、5日的補考。此外，大陸考場有499位考生，他們依規定不能參加5月21日、22日的考試，只能參加補考。

教育部表示，參與補考的考生，無須重新再報名，全國試務會將依照前述縣市政府確認的名單製作補行考試通知函，於5月30日寄發，並於6月1日寄發補行考試准考證，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。

全國試務會指出，補考的試題難易度及鑑別度與正式考試的試題相當，考生就未應試科目進行補行考試；已應試科目可自由選擇是否參加，其成績將擇優計算。參與補行考試考生後續參加高中免試入學等管道，其錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到考生權益。

今年大陸考場辦理方式，由大陸考場試務會（國立彰化高級中學）針對印卷分卷闈場及各試場進行全程遠端監控錄影，除監控考前試務工作準備及考試期間之嚴謹性外，並由教育部委請在陸之台臺灣督導進行考試二日之全程監督，確保考試公平性。大陸考場考生後續如返台參加高中免試入學等管道，亦採外加名額辦理。

補考暨大陸考場的試場安排，依據指揮中心相關規定，補行考試之考生得比照正式考試一般考生，每間試場為36名考生，同時各考場學校仍將設置備用試場，提供現場發燒或有呼吸道疾病考生應考。