民進黨立委高嘉瑜、邱志偉接連確診，高嘉瑜卻對外指控，因為邱志偉脫口罩喝咖啡害她確診。邱志偉昨痛批高嘉瑜為求聲量政治操作，不應針對確診者的身體狀況胡亂獵巫，要求高嘉瑜公開道歉。對此，高嘉瑜今透過影片表示，今天早上打電話向邱志偉委員再次道歉，希望邱志偉心情能夠平復，好好休息。

高嘉瑜日前快篩陽性，經PCR確認陽性確診，高嘉瑜事後卻質疑，自己染疫是被邱志偉傳染，引發邱志偉不滿，痛批「為了個人聲量不惜出賣自己的靈魂跟政治道德！」高嘉瑜隨即拍影片道歉，聲稱是開玩笑，但邱志偉怒火難消，昨天再度批評高嘉瑜胡亂獵巫，並表示至今未接收到高嘉瑜的道歉。

高嘉瑜今天上午透過媒體群組發布影片表示，今天早上有打電話給邱志偉委員再次道歉，確實疫情期間任何人不該拿生病開玩笑，這是非常嚴肅的事情，希望邱志偉心情能夠平復，好好休息，早日康復，再次對自己的行為表達深深歉意。