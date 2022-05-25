美日印澳24日舉行「四方安全對話」峰會，4國將打造具競爭力的半導體市場，排除有疑慮的供應商。經濟部長王美花今天說，台灣企業即使在其他國家生產半導體，也會做好營業秘密、技術保護，不影響產能分配。

台灣區電機電子工業同業公會今天舉辦2022儲能高峰會論壇，王美花受邀出席，於會前受訪時做以上表示。

王美花指出，半導體是台灣非常重要的產業，也是全球非常重要的供應鏈，去年車用晶片短缺，各國都尋求台灣的支援，希望跟台灣做更多國際合作，在半導體領域，台灣是全球重要的夥伴。

她說，台灣為了保護半導體產業，不管在技術提升、相關制度面都加強保護，特別是營業秘密。最近國安法修正，也是要讓民眾知道政府對國家安全的技術會做好保護。

媒體問及四方安全對話是否影響台灣半導體產能分配，王美花表示，「應該不會」，台廠的半導體生產基地絕大多數都在台灣，即使有在其他國家生產，台灣企業對營業秘密的保護也做得非常好。

媒體再問新北市新店區24日發生停電，王美花說，原因是猴子誤觸造成停電事故，台電對於室外電線架構，不管是增加電線包覆或相關轉接頭做更好保護，每年都在強化，今年1到4月類似事故相較2018年降低4成左右。

電電公會理事長李詩欽在論壇致詞指出，在淨零轉型的過程中，有無數的障礙與困難需克服及面對，各國淨零轉型規劃除了致力減碳，也將淨零視為國家未來經濟的新成長動能。

李詩欽說，台灣製造業實力堅強，半導體及資通訊產業具有完整產業供應鏈，在全球競爭上有強大優勢。因應這一波淨零考驗，資通訊產業可以在原有基礎優勢上，找出具有基礎或潛力的新興科技，透過跨域技術研發，進行產業低碳轉型，帶動新一波經濟成長動能。（編輯：翟思嘉）1110525