本土Omicron疫情對兒童威脅大，目前已累積14重症、5人死亡，其中4人死於腦炎，引起許多家長幫5到11歲孩子搶打兒童BNT疫苗，昨天北市預約系統一開放更是15分鐘就預約額滿，對此小兒科醫師張博揚表示，不要糾結兒童版BNT，6歲以上打莫德納半劑保護力也很好。

今天（25日）起5到11歲兒童BNT陸續在校園及合約醫療院所開打。張博揚在臉書表示，不要糾結兒童版BNT，約滿了還有下一輪，如果預約不到，莫德納半劑也是可以提供6足歲以上的兒童很好的保護力，「在這狂風暴雨的當下，手臂痛又算什麼，不要再糾結了！」莫德納還有名額就快打吧。

對此，網友紛紛留言：「真的，不懂幹嘛不打保護力比較好的莫德納，一直要去搶BNT，真的擔心可以向醫生諮詢，不要自己嚇自己」，至於有家長擔心兒童打莫德納副作用，網友則分享自家孩子施打經驗，「我6歲的兒子打完目前也很好，現在能提共的疫苗就是最好的疫苗」、「我女兒5/2就打莫德納，現在好得很，真的不用怕」、「我家姐弟倆上周五打完莫德納，兩個人打完依舊生龍活虎、活力充沛，至今完全沒疼痛或不舒服」。

也有人問道，兒童確診隔離完能馬上打疫苗嗎？張博揚回答「CDC規定要三個月後再打，隔太近疫苗效果不好」。