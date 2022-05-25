香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，香港社交距離措施放寬後，每日新增個案維持200例左右，未見明顯反彈，認為情況符合預期。不過，他建議，「疫苗通行證要」應該要持續至今年底，過了冬季疫情後才作檢討。

何栢良說，香港第5波疫情有數名未接種疫苗的確診兒童，短時間內出現壞死性腦炎，並提及台灣同樣呈報6例類似個案，當中5名幼童死亡，他提醒家長要平衡風險，籲盡快帶子女接種疫苗。

針對疫苗通行證實施的的期限，何栢良認為，應該要持續至今年底，過了冬季疫情後才作檢討。

何栢良說，有逾180個國家或地區已經放寬入境措施，而這些地方雖有不同變種病毒株入侵，疫情數字上升，但重症未見上升。他認為放寬措施，BA.4或BA.5個案或會增加，但以香港目前情況，如果把入境人士的檢疫由7日縮短至3日，或是香港人回港後由強制在酒店檢疫改成可家居檢疫，相信對疫情不會有大影響。