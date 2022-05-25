37歲香港女星袁嘉敏上月突然開砲，怒轟香港富商鍾培生和爸爸是人渣（Jerks），更指他們父子人品有問題，「會有古怪要求」，引來鍾培生受訪反駁。近來袁嘉敏懶理紛紛擾擾，遠到歐洲度假，她更曬出自己接連換上平肩禮服、深U性感上衣的辣照，雙峰呼之欲出，好身材全被看光。

袁嘉敏上月在IG曬出寫上「鍾」字的紅包袋，爆料：「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，又稱：「謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。也許我前世欠了你們兩個」，受訪時進一步透露鍾培生先前常打電話給她聊心事，每接一通電話可得1000元港幣（約3671元台幣）。

對此，鍾培生則發文承認去年經朋友介紹和袁嘉敏搭上線，「聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面」，關於外界猜想「多人運動」的傳聞都屬子虛烏有，將保留法律追訴權。而《香港01》則爆出袁嘉敏和鍾培生鬧翻主因，原來是因為男方近來和新歡「島大Candy」葉蒨文出雙入對，還一同參加公開活動，讓袁嘉敏忍無可忍大爆炸，抖出曾和鍾培生過從甚密的歷史。

傳聞袁嘉敏去年一年就在鍾培生身上撈了100多萬港幣（約365萬台幣），對此她駁斥說：「哪有100萬這麼多？」，之後便宣告要離開香港，去歐洲度假散心，她離開法國後，最近人到義大利，但她仍想念在法國的玫瑰花園，便曬出自己穿平肩禮服在窗前拍的美照，似乎因為禮服太小，上圍似乎更加升級，事業線也變更深，北半球呼之欲出，引來許多網友稱讚喊辣。