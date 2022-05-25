新北市議會今日總質詢，民進黨新北市議員何博文要新北市長侯友宜向這兩年染疫的市民說聲「歹勢，辛苦了」，他強調「不見得是你的錯」，盼侯能表達關懷之意；不過侯友宜說，追根究底從口罩、疫苗到入境普篩，如果去年聽他的話，阻絕於境外，裡面就沒有這樣的事，快篩等於確診拖3個禮拜，民眾痛苦拖這麼久，40％變中、重症，等到一群人染疫了才來做，這誰要負責任？「中央嘛！」

何博文指出，從去年萬華疫情爆發傳到中和、永和等地新北疫情最嚴重， 今年新北確診人數又是最多，不管中央還是地方，第一線都非常辛苦，中央從物資、人力各方面對新北幫助，希望侯友宜能更傳遞正面能量，也能誠懇對防疫指揮官陳時中感謝。

侯友宜說，民眾最怨嘆的就是為什麼被判定PCR陽性，都沒人來關心通知， 境外堵住了，就沒有境內感染，事情還沒開始發生，就跟中央建議入境兩次普篩，他早點做，就不會後面一堆人在收尾。

侯友宜說，如果「去年聽我的話」，阻絕於境外，裡面就沒有這樣的事情，後來入境普篩「有沒有做？有沒有？有啊！」，沒事到今年3月。

何博文直言，市長遺傳到前總統馬英九任何事「都是They的錯」，新北成為破口，讓人民受到災害，是不是聽侯友宜講的就對了？

侯友宜強調，阻絕境外擋住不進來，就不會有現在這種事，包括疫苗不夠、口罩不夠他都有反映，等到一群人染疫了才來做，一堆人在收尾。他也都是聽新北市專家的建議。