童醫院日前協助於院內設置特殊考場，讓車禍受傷的黃女於醫院內完成考試。（童醫院提供）

童醫院日前協助於院內設置特殊考場，讓車禍受傷的黃女於醫院內完成考試。（童醫院提供）

15歲國三的黃姓女同學，5／14日因遭遇車禍被送到童綜合醫院急診室，會診骨科醫師徐自良後，確定黃女左腳脛骨開放性骨折，立即送手術室進行內固定復位手術；因住院期間剛好遇到國中會考，教育局通知醫院設置臨時考場，讓黃女在醫院內，坐輪椅身體可負荷情況下完成考試。

童醫院指出，黃女因術後住院期間遇到國中會考，攸關著孩子未來生涯，就讀的中港高中國中部班導師便將孩子的特殊情況呈報給教育局，臨時申請特殊考場。因黃同學傷勢不合適離開醫院，教育局請衛生局通知童醫院，協助於醫院內安排考試的特殊場地。

童綜合醫院獲知後，便於病房樓層尋找合適場地並進行桌椅設置，兩天的考試由教育局安排兩名老師到場監考，讓黃同學坐輪椅並在身體可負荷情況下無虞完成應試。

黃同學的媽媽表示，會考前夕發生車禍意外，一度以為孩子只能重考了，沒想到醫院能安排考試場地，真的很謝謝學校、童醫院與相關單位的幫忙，才能如期完成國中會考的考試，現在也希望孩子能儘快恢復健康。

童醫院副院長吳肇鑫說，孩子國中三年的努力都希望能在會考上奮力一搏，沒想到會在考試前夕遇到意外，醫院也希望能幫孩子如期完成考試；盡力協助特殊考場的設置，並隨時給予醫療上的協助，讓黃同學與家長都能安心。

國中會考特殊考場