上個月才剛因持槍和毒品被逮的洪姓男子，交保後以為風聲剛過，竟持續購買毒品和涉嫌改造非法槍枝，殊不知早就被警方盯上，趁他出門時將人控制，在他家頂樓倉庫中找到改造槍枝器具，以及多包毒品，甚至在佛桌下發現詭異夾層，一打開果真藏有手槍和信號彈等物。
高雄這名50歲的洪姓嫌犯，上個月29日才被刑事警察大隊偵五隊抓到擁槍自重，藏有毒品在小港區平和路的租屋處上，被移送偵辦，交保後他以為風聲過，警方不會盯上他，又持續購買毒品和涉嫌改造非法槍枝，殊不知刑事警察大隊偵五隊與小港分局偵查隊、高松派出所共組專案小組，早就鎖定洪男大坪頂住處，荷槍實彈埋伏守候。
就在18日下午趁著洪男出門，措手不及，將人壓制，搜查過程中發現隨身背包內有變壓器及螺絲起子，直覺有異，拆卸後發現藏有多包毒品海洛因及安非他命，再到他住處仔細搜查，在洪男家頂樓發現一間倉庫，有許多用來改造槍枝器具，還有刀跟十字弓，又在佛桌櫃子後方發現有詭異層板，轉開螺絲，果然裡面藏有手槍、彈匣、子彈、甚至還有信號彈等物。
警方在他家和身上一共查獲1支手槍、2個彈匣、5顆子彈、2支信號彈、3件手槍槍身、長槍槍身、長槍槍管、槍枝零組件、還有13包第一級毒品海洛因、14包第二級毒品安非他命、十字弓、開山刀、電鑽、固定座、電磨機、電動砂輪機、吸食器及手機等證物，洪嫌聲稱只是對槍枝有興趣，全案詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
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