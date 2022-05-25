高雄市議會第7次定期大會今（25）日閉幕，議長曾麗燕憂心說，高雄確診數字日益增加，令人擔憂，日前議會通過8億8110萬5579元防疫經費，呼籲市長陳其邁必須要善用每一分一毫，不要辜負議會及市民的期待。

曾麗燕指出，第7次定期大會歷經70天會期今天圓滿結束，感謝陳其邁率市府團隊配合完成議程，也謝謝全體議員善盡職責，為市民權益及城市建設，嚴格把關。

談到近來台灣面臨嚴峻的疫情挑戰，曾麗燕說，國內疫情正攀向高峰，高雄確診數字也日益增加，令人擔憂，面對疫情發展，政府希望人民擔負更多的自主防疫責任，大幅放寬防疫相關管制，但政府也應善盡保護市民健康及安全的責任。

曾麗燕指出，提供充裕的防疫物資包括口罩、疫苗及快篩試劑是高市府最基本責任，並且要備足因應疫情所需的醫療量能，不僅讓感染的市民受到完善醫護照顧，更要保障其他市民的就醫權益。

高市議會在這個會期中，通過高市府提出的兩件防疫經費墊付款案，總計8億8110萬5579元，曾麗燕特別公開呼籲，陳其邁務必善用每一筆經費，落實防疫工作，不要辜負議會的期待。

曾麗燕強調，高市府必須讓市民免於疫情的恐懼，希望陳市長及市府團隊謹記在心。疫情持續將近3年，她特別向市府團隊及防疫第一線基層人員說「大家都辛苦了！」，並強調人民將會永遠記得大家的努力付出。

她認為，防疫期間不是推動市政建設的空窗期，提醒市長和市民約定的任期即將屆滿，希望在最後半年任期，帶領市府團隊盡速兌現對市民承諾及加速建設腳步，不要辜負市民所託。