美國經濟數據疲弱，擔憂大舉收緊政策使經濟走弱風險升溫，周二美股震盪延續，發布獲利預警的Snap崩跌逾43%，創史上最慘單日表現，導致重量級科技股全跌，標普500指數距離打入熊市僅差2.2個百分點，那指、費半也齊跌逾2%，惟公用事業股拉升，道瓊從盤中大跌1.6%拉回紅盤收漲，周二美股走勢漲跌互見。

然台指期夜盤、美股期指電子盤回神，周三台股開漲24.11點報15987.74點，隨後在萬六震盪上行，最高漲至16096.36、大漲132.73點，惟月線16182.37仍有壓，金融扯後腿、航運也拉回平盤，5日、10日雙線暫時得而復失。

截止上午11點左右，加權指數上漲99.09點或0.62%，報16062.72點；櫃檯指數上漲1.34點或0.70%，報193.92點。

台股周二ADR全跌，晶圓雙雄ADR雙雙下挫逾3%，日月光ADR也跌2.24%。台積電(2330)開高2元為522元，股價不跌反漲，盤中一度達527元、上漲7元；聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)也震盪上漲。高價股方面，大立光(3008)力漲近2%，矽力-KY(6415)、信驊(5274)股王股后則平盤上下震盪。

電傳開攻，電纜、半導體、百貨、其他電子、水泥、資服等類指均同步漲逾1%，僅紡織、金融、造紙略失色。金融開盤後失足滑落，航運同樣無力，航運三雄僅陽明(2609)穩住紅盤，長榮(2603)、萬海(2615)受挫；航運靠航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)漲逾1%穩局面。

統一投顧指出，台股近期在5日均線及10日均線附近來回震盪，反覆築底，上檔有月均線反壓，短線仍是跌深反彈格局。雖然聯準會將於6月啟動縮表，並持續升息，但聯準會官員釋出9月暫緩升息的言論，強化鷹派到頂訊號。不過，擔憂終端需求降溫，近期市場對於企業財報及財測不如預期的反應劇烈，指數波動相當大，但考量上海逐步放寬封控管制，供應鏈問題緩解，台股融資持續瘦身，外資期貨未平倉部位轉為多單。台北國際電腦展開展進行中，相關題材有表現機會，建議可逢低擇優短打操作。選股宜以跌深半導體權值股、HPC 與Server、汽車零組件、風力發電及高殖利率概念股為主。

另一法人也認為，台股上方月線反壓仍不輕，市場當前氣氛審慎保守，保持觀望使成交量縮，不過美元指數、美國10年期公債近期開始回檔修正，顯示升息壓力獲得釋放，指標整體而言正在釋放正向訊號。分析師表示，操作上仍要控制持股風險，半導體、車用、IC設計及航運類股將有望成為個股方面的領頭指標。