美國財政部周二宣布，允許俄羅斯透過美國銀行系統向其債券持有人支付本息的豁免措施，在周三午夜（台灣時間25日中午12:01）到期後不再延長。這意味著俄羅斯出現債務違約的機率升高。

美國財政部周二在官網上宣布，不會延長這項允許莫斯科繼續向美國人支付利息與本金並避免其政府債務違約的豁免措施。

至今年底，俄羅斯的國際債券必須支付近20億美元。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，西方國家群起對俄國祭出嚴厲制裁，但莫斯科當局亦採取反制措施，導致跨境資金流動變得更為複雜，但俄羅斯迄今仍可按時支付其國際債券。上周五俄羅斯趕在美國的制裁豁免到期之前，趕緊提前支付了一個以歐元計價的國際債券，以及一個以美元計價的國際債券，以避免倒債。

目前俄羅斯未償還的國際債券達400億美元。

此前美國政府內部對於是否延長這項許可的看法分歧。美國財政部副部長Wally Adeyemo曾表示，讓俄羅斯支付國際債務等同於從俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭計畫中吸走資金，這是一項成功的制裁措施。但財政部長葉倫上周表示，華府不太可能延長這項許可。

雖然這項豁免僅適用於美國人，但基於美國金融機構在全球體系中扮演的重要角色，以及考量此類支付程序的複雜性，一旦這項豁免失效，俄羅斯可能也難以向其他國際持有人支付款項。