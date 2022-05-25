日系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告，指出當下全球終端需求疲軟，宏觀經濟存在眾多不確定因素，故將目標價由600元調降到440元、維持買進評等，但長線仍看好群聯在企業客戶的成長潛力。

日系外資表示，群聯第一季財報表現不俗，且第二季預計在NAND供應鏈中斷下，將帶動群聯收益攀升，然而，當下全球終端需求疲軟，恐對先前給予的預估盈利帶來下修風險，故將群聯2022~2023的收益下調了9~12%，EPS分別落在40.48元、44.08元，主要就是考慮到未來幾個月潛在的終端需求逆風，故將目標價由600元調降到440元、維持買進評等。

日系外資表示，在多重負面宏觀經濟和消費電子需求疲軟，預估群聯5月、6月的營收將低於4月的59億元。在大陸封城、通貨膨脹嚴峻、宏觀經濟等多重風險不確定性，消費電子需求一直是所有終端中最弱的一環，因此，預計群聯的第二季營收將僅有低至中個位數增長，且需求疲軟可能導致群聯的庫存消化速度比預期慢，因此，也可能影響第三季的毛利率。

日系外資表示，群聯先前表示第三季返校潮商機，以及聖誕旺季為下半年營運關鍵，對長期業務發展仍充滿希望，包括NAND控制器的市占率成長和企業客戶的機會。另外，針對美商邁凌將透過現金與股票交易收購慧榮一事，對群聯的影響可能是中性至正面的，因此次收購是在最終需求開始轉弱的時候進行，導致收購價格不利，這可能會成為後續邁凌運營的一個關注點。