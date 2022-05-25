英國央行(BoE)周二表示，未能妥善管理氣候風險的銀行和保險公司，可能面臨年利潤下降10%至15%。

英國央行在首個全面性壓力測試中表示，銀行現在的行動將降低未來成本。壓力測試是針對英國金融體系將如何應對氣候變化，以及在2050年英國經濟轉向淨零碳經濟所帶來的壓力。

英國央行表示，如果銀行和保險公司現在採取行動，它們將能夠控制向淨零經濟轉型的成本，否則成本將上升，包括對客戶而言。

英國央行副行長伍茲(Sam Woods)在演講中說，「第一個關鍵教訓是，隨著時間的推移，如果銀行和金融機構不能有效管理氣候風險的話，氣候風險將對它們獲利能力造成持續拖累」。「儘管不同公司和不同情景會有所不同，但總體損失率相當於平均年利潤的10%至15%左右」。

銀行面臨來自氣候活動人士的壓力，要求它們削減對化石燃料專案的融資。

在BoE最嚴重的氣候變化情景中，如果不採取額外措施降低全球氣溫上升風險，銀行和保險公司的測試中可能面臨高達3500億英鎊的總損失。

英國央行表示，在嚴峻的形勢下，面臨洪水風險的房地產保險成本將高得驚人。

英國央行測試了19家銀行和保險公司，以瞭解氣候變化將如何影響其業務模式、以及它們是否擁有足夠的資本去涵蓋災難等氣候相關風險。