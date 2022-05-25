光禹國際(6595)以最新全息技術首度出現在寶高產業智慧園區，該公司表示，全息建置所費不貲、是一般業者難以跨入的門檻，但全息技術關鍵在建模及投影技術、影像要做到虛實難辨、製作過要要非常精準。光禹國際具備大型展演、浮空劇院的技術、掌握許多光模投影技術，降低導入成本，並且可以隨時複製全息展演模式，為行銷巿場帶來新局。

光禹國際也以最新全息技術打造5D全息記者會，邀請新北巿長侯友宜參加，在台上的侯友宜介紹寶高科學園區、台下侯友宜熱烈與現場互動、真假難辨。光禹國際表示，這種真實的程度，宣告全息投影不再是藝術演唱才有特技，而是真實進入商業模式，未來成為沉浸式展演、一般記者會的「酷炫標配」。

光禹國際從成立高雄HoloPark浮空劇院開始打開巿場知名度，陸續與地方政府、品牌廠商洽談專案合作；疫情引發線上商機，加上行銷拼創意、汽車、3C品牌也來敲門洽詢不同樣貌沉浸式體驗，光禹國際更在去年拿下嘉義微文創開發案，以全息技術打造光影娛樂中心、世界藝術沉浸中心，開啟全息沉浸展示。

光禹國際積極為表演者打造全息IP化數位資產，透過全息裸眼5D技術，發揮坪效同樣也可為即將到來的選舉候選人打造IP，在疫情期間也能到各處發表政見與民眾互動。