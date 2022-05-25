高雄市昨天深夜發生一起20歲陳姓男大學生與同學聚餐完騎機車回家，行經鳥松區公園路與恆山巷口時，疑因天雨路滑，過彎時摔倒，連人帶車滑到對向車道，慘遭客運當場輾斃，警方查出，死者竟是目前就讀正修科技大學休閒與運動管理系的我國東京帕奧知名游泳國手陳亮達，他上個月才在全國身心障礙運動會勇奪7面游泳金牌，打破賽事紀錄，如今卻命喪車禍，讓體壇頓失一位新星。

陳亮達去年在東京帕運男子SM7級200公尺混合式預賽止步，後來在男子S7級400公尺自由式決賽排名第8，在男子S7級100公尺仰式，以1分18秒28、總排名第9作收，沒能挺進前8名決賽。

陳亮達出生沒有小腿且右手食指、中指與無名指「併指」，3歲時家人讓他藉由游泳來防止大腿萎縮，起初只是為了復健，陳亮達卻一游超過15年，還游進帕運殿堂。

他曾表示，「剛開始游泳的時候沒有想過參加帕運，直到前幾年，成績愈來愈好，才覺得應該有機會站上這項世界舞台。」目前陳亮達也在積極備戰今年亞帕運，原有機會爭取好成績，但如今也成泡影。

警方表示，陳姓男大學生昨天和4名友人一起去釣蝦，5人聚餐後於深夜各自返家，陳男深夜11點許，騎車沿公園路往南行駛，行經鳥松區公園路與恆山巷口時，疑因天雨路滑，人車摔倒並滑入對向車道，行駛在對向車道的54歲張姓客運司機，因剎車不及直接輾過陳姓男大生，造成陳姓男大生當場死亡。

警方對張姓司機實施酒測，酒測值為0，對死者陳姓男大生抽血，酒測值也為0，是否因天雨路滑造成車禍意外，警方將進一步深入調查。