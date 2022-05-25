民進黨新竹市黨部主委陳建名25日上午表示，目前對下屆新竹市長人選都還沒有討論，但外傳的副市長沈慧虹確實是最好的人選，而且可以無縫接軌延續市政。（陳育賢攝）

綠營內部傳出民進黨中央正積極規畫、勸進新竹市長林智堅轉戰桃園市，黨部主委陳建名也否認有討論過。（陳育賢攝）

綠營內部傳出民進黨中央正積極規畫、勸進新竹市長林智堅轉戰桃園市，而新竹市長的交棒人選則運作規畫由副市長沈慧虹接下，對此，林智堅幕僚昨晚先是以子虛烏有回應，市黨部主委陳建名25日上午受訪也表示，沒有討論，但他也說，兩人都是最好的人選，為兩地市長人選埋下伏筆。

陳建名說，針對外傳副市長沈慧虹要代表民進黨參選下屆新竹市長，其實過去在地方下就有過討論，坦白說也有很多人推薦，但目前全市府上下都在忙著防疫工作，市長林智堅都還沒有針對這件事（市長提名人選）來徵詢過沈慧虹的意願。

但以專業人才來說，沈慧虹是專業的文官出身，專長又在交通，過去8年來對市政的推動比任何人都投入且熟悉，不只專業度高，地方的熟悉度也高，所以雖然還沒有討論到要規畫提名誰，但他認為如果由沈慧虹來擔任市長，其實絕對可以做到無縫接軌，也可以延續幸福城市的施政。

他指出，綜觀目前檯面上，不管各黨派的人選，他覺得沈慧虹絕對都是最好的，但最終還是要尊重選對會的決定，地方黨部與市長對於下屆新竹市長人選目前都還沒討論，也沒有時間點。

另，外傳林智堅也與桃園市長鄭文燦討論過轉戰桃園市長一事，陳建名表示，這件事也是一樣，大家都在全心全力忙防疫，從來沒有聽林智堅提過，大家也沒有討論過。