這波疫情爆發後，不少人想起去年全國升三級警戒的情況，一名網友表示，開餐飲業的朋友認為今年比去年還慘，但根據他觀察認為，內用的人變少，但改外帶的人變多了，常去的健身房也有不少人脫口罩運動，他質疑「現在真的有比去年三級警戒慘嗎？」網友答案兩極，當中有人說，去年還有補助津貼，「今年什麼都沒了」。

原PO昨（24）日於PTT八卦版指出，開餐飲業的朋友向他抱怨，這波疫情爆發後，每天的日營收慘不忍睹，甚至比去年升三級警戒還慘，令他質疑「真的是這樣嗎？會不會是他開的店不好吃？」

原PO認為，自家巷口的小吃店，即便內用人數驟減，但改外帶的人變多，他也提到，疫情爆發至今，都還是有上健身房，有氧區的人比過去少一些，但重訓區仍有不少人脫口罩運動，「根本沒人在乎疫情，現在真的有比去年三級警戒慘嗎？」

貼文曝光，引發網友討論，多數人認為去年比較慘，「今年比較慘吧！去年還有各種防疫補助津貼，今年什麼都沒了」、「我現在只訂便當和在家吃，應該真的慘」、「去年比較慘吧！去年一堆人沒打疫苗」、「我覺得是今年，我上班的店來客少了9成，捷運還減班，真的不要自欺欺人了’」、「個人覺得，去年三級比較慘，可能現在有先前經驗，加上去年的自由度相當是低的，真要比，去年限制比病毒恐怖」、「去年一堆店推出外帶打折或防疫餐，今年沒什麼店做外帶促銷」。

不過，一名咖啡店業者說，一般民眾看疫情趨勢及防疫政策等，會有去年比較慘的錯覺，但以餐飲業或觀光業來說，今年會比去年慘，原因在於這波疫情爆發後，政府的防疫政策朝與病毒共存前進，去年還能申請防疫津貼，雖然今年也有，但有名額不多，不少人搶破頭，他感慨地說，「不論是去年或今年，都不好過」。