由遊戲橘子代理，韓國Eyedentity Games旗下《新龍之谷》，睽違一年再次推出「機甲蘿莉」、「瑪奇娜」共九種職業的全新覺醒技能，並對職業全技能進行優化，慶祝改版，官方推出【覺醒任務養成箱】、【夕光冒險任務箱】、【卡西歐斯皇家冒險者公會】等系列養成支援活動，提供豐富的獎勵資源，加快玩家角色養成速度。此外，官方也隆重預告「新龍之谷官方DISCORD伺服器」即將上線！除了提供豐富遊戲相關資訊，提升玩家的遊玩樂趣及便利性，未來「龍谷議會」也將移師官方DISCORD頻道舉辦，讓玩家更即時與官方交流，加入官方頻道進行互動，還能獲得海量龍玉素材！

《新龍之谷》機甲蘿莉全新覺醒技能宣傳影片

《新龍之谷》瑪奇娜全新覺醒技能宣傳影片

九大職業推出全新覺醒技能！攻擊力全面提升！

即日起，「機甲蘿莉」、「瑪奇娜」共九大轉職職業，推出全新覺醒技能，大幅提升職業的攻擊力，職業全技能也進行優化，將提高操作上的便利性！全新覺醒技能如下：

「機甲蘿莉」職業

※ 炮擊之星：新覺醒技能「星際指揮官」，可向前方發射出如同星際般的加農炮攻擊，再次提升職業的遠距離轟炸強度。

※ 機甲司令：新覺醒技能「Let'sGo！機械鴨霸」，騎乘鴨霸來輾壓前方所有敵人，攻擊傷害極大且趣味十足。

※ 鍊魔使：新覺醒技能「元素蹦蹦蹦」，發射出冰與火的大範圍地板攻擊，使敵人深陷冰火的無情攻擊。

※ 鍊癒使：新覺醒技能「愛的大革命」，向敵人發出巨大愛心攻擊，愛心貫穿敵人造成強烈爆炸傷害。

※ 縱雷機師：新覺醒技能「畸變」，使用時可強化原子翼刀與機甲的導彈砲擊威力，以壓倒性的機甲實力輾壓敵人。

「瑪奇娜」職業

※ 捍衛者：新覺醒技能「迷蹤拳」，施展瞬身之術，隨心移動後展開毀滅打擊。

※ 破壞者：新覺醒技能「索命鉤」，揮動巨大機械拳套，將敵人一網打盡。

※ 疾光武姬：新覺醒技能「星影衝擊」，消逝於敵，如星影般現身於空中，展開襲擊。

※ 電光御使：新覺醒技能「光燦新星」，發射出巨大毀滅光球，吞噬來襲敵人。

回谷沒煩惱！三大「養成支援」活動來了、豪華獎勵別錯過！

為幫助玩家快速提升角色強度，盡情體驗「機甲蘿莉」與「瑪奇娜」全新覺醒技能的攻擊爽感，即日起至6月21日，玩家完成【覺醒任務養成箱】、【夕光冒險任務箱】活動，即可獲得「覺醒紀念時裝」、「終傷龍玉」、「+12綻放龍玉」、「萬攻紀念稱號」，與大量寒冰巢穴素材與一般素材！

《新龍之谷》覺醒養成支援

官方同步預告，於5月31日至6月28日，首次推出通行證活動【卡西歐斯皇家冒險者公會】，通行證共25個等級，只要在遊戲內完成簡單的任務，提升通行證等級，即可獲得「熱力四射翅膀/尾巴/刺青」、「9~11階女神紋章」、「大量轉換時裝箱子」、大量金幣、強化素材等豪華獎勵，此外，通行證活動所獲得的積分，還可用於兌換「+13、+14的飾品槌子」、「傳奇紋章印章」、「發光的果凍」等稀有道具！

《新龍之谷》卡西歐斯皇家冒險者公會

官方DISCORD伺服器即將上線！參與互動即可獲得龍玉素材！

「新龍之谷官方DISCORD伺服器」即將上線！伺服器內預計設置「官方公告區」、「創作者分享區」、「新手問答區」、「公會招募區」、「組隊專區」等各項專區功能，讓玩家能更即時和官方互動，也更加便利的吸收遊戲相關資訊！未來《新龍之谷》的「龍谷議會」也將改在官方DISCORD伺服器舉辦，提高「龍谷議會」的即時性和效率。

為慶祝伺服器創立，加入伺服器、參與互動的玩家，都可獲得官方特別準備的龍玉素材，獎勵全部取得可讓1顆龍玉提升至接近滿等，玩家們別錯過這個絕佳機會！