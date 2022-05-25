日前1名40歲的林姓女山友，和朋友們去拾山登山步道登山，過程中因迷路又下雨視線不佳，不慎失足2次，因身上無任何過夜配備，擔心失溫死亡，林女嘗試多次撥打119，但山區訊號不佳，林女一直到隔天清晨電話才打通，消防人員獲報請他在原地等候，所幸林女最後成功獲救，苗栗縣政府消防局小編表示：「還好有訊號撥通電話，阻止憾事的發生」。

苗栗縣政府消防局在臉書發文，和網友們說一個山難的故事，前天（23日）1名40歲的林姓女山友，臨時和朋友們去「拾丸山登山步道」進行半天的登山，後來因路不熟，一行人迷路數次，下山時林女不小心落隊跟朋友走散。

由於天色漸暗當時又在下雨，林女在找路的過程中不慎摔落2次，身上沒帶任何過夜的裝備，在第2天大約清晨4點，林女擔心自己會失溫死亡，多次嘗試打119求救，但因訊號不穩，又無任何座標，最後林女攀爬到高處後才將電話打通，消防人員請她在原地等待救援，並通報相關單位出勤。

負責搜救的「林管處鞍馬山工作站」的巡山員表示，他在路途中終於遇見林女並提供雨衣糧食及陪伴終於回到登山口跟消防人員會合，結束了這個驚魂記。

因為這次事件林女沒裝備且又是一人在山區等待救援，不少網友們痛批她沒有裝備還敢獨攀根本就是找死，小編發文解釋，其實和朋友們爬山不慎迷路，還好這次沒發生意外，否則丟包的朋友們可能會有相關刑責。苗栗縣政府消防局也提醒民眾，與其經歷最驚險的山難，才有最美的遇見，不如自己做好登山計畫，下載好離線地圖，準備好裝備器具才能保障自己的安全。