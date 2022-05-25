2008年當時擔任署立新竹醫院內科主任及放射科主任的溫斯企、李孟儒醫師，被檢方起訴，在醫院採購案中收廠商賄款，一審桃園方法院將溫及李各依不違背職務收受賄賂罪判刑3年8月、9年，台灣高等法院更二審認定無法認定有貪汙對價關係，逆轉改判無罪確定。

依據刑事妥速審判決規定，案件自第一審繫屬日起已逾6年且經最高法院第3次以上發回後，第二審法院更審維持第一審所為無罪判決，或其所為無罪之更審判決，如於更審前曾經同審級法院為3次以上無罪判決者，不得上訴於最高法院。

檢方起訴，溫斯企因新竹醫院在2008年依合約以限制性招標辦理案號「奇異牌雙向數位心臟血管攝影系統專用之X光管球(X-raytube)」採購案，在宜德醫材股份有限公司得標並完成驗收後，收受宜德公司實際負責人所交付之0萬5000元賄款。

李孟儒當年擔任新竹醫院放射科主任，因新竹醫院公開招標「磁振造影掃描儀合作案」採購案，於宜德公司得標並完成驗收後，收受宜德公司實際負責人所交付之120萬元賄款，儀器正式運轉後按月提撥合作拆帳款46萬524元的賄賂。

高院更二審認定，無證據足以證明溫斯企與廠商有任何明示或暗示之合意，認知其事後可能因而收受財物，至於他未能嚴守分際，私下收受廠商所交付之酬謝款項，應依公務員服務法及醫師職業守則等相關規定，追究其應負之行政責任。

更二審指出，無法證明李收賄120萬元，至於廠商在儀器運轉後，按月交付之提撥合作拆帳款46萬524元部分，是廠商按月對醫院執行相關合作案之捐助，並非歸由李個人取得，難認此部分回饋金與李職務上行為間有對價關係，或有何收受賄賂之不法犯意。將2人改判無罪。