連輸三場陷入背水一戰的獨行俠，今天終於在主場找到突破敵軍防線的方法，東契奇30分、14籃板、9助攻準大三元領軍，119比109擊敗勇士，躲過被橫掃出局的命運。

獨行俠過去三場輸球的比賽就是除了東契奇外缺少第二或是第三個得分點，今日獨行俠不僅掌控了籃板制空權，更是多了三位得分好手，芬尼史密斯、布洛克與布朗生都有出色表現，尤其是布洛克與芬妮史密斯聯手投進9顆三分球，比勇士全隊還多，打完三節領先29分，勝負提前底定。

勇士雖在第四節靠著板凳悍將努力追趕，打出32比11攻勢，在剩下3分22秒的時候將落後分數追至8分差距，但東契奇單手爆扣，布朗生製造庫明加進攻犯規，澆熄了勇士反撲氣焰，最終獨行俠仍以10分之差有驚無險保住勝利果實，勇士想要闖進總決賽只能期待第五戰回到主場慶祝了。

獨行俠全場飆進20顆三分球，除了東契奇外，芬尼史密斯13投9中攻下23分、6籃板，布洛克貢獻18分，布朗生挹注15分，克利伯13分、7籃板，丁維迪10分、8助攻。

勇士在第四節的瘋狂反擊讓獨行俠嚇出一身冷汗，無奈時不我與，7人得分上雙，柯瑞20分、8助攻，庫明加17分、8籃板，普爾14分，威金斯13分，卓雷蒙格林10分、6籃板、6助攻，克雷湯普生12分。