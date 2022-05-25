星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙子座、摩羯座、摩羯座的男人越老桃花運越旺，不會因為多了幾條皺紋而喪失魅力。

▍1.雙子座

雙子男一直不是靠臉吃飯，他們桃花運非常旺，是因為口才太好了，完全知道說什麼話能討眼前的人歡心，還會依照不同的對象量身訂做甜言蜜語，這種舌粲蓮花的本事越老越厲害，就算外貌沒有年輕時那麼帥氣，靠著一張嘴依然能博得女性的芳心。雙子男對有興趣的對象非常熱情，他們可說是談戀愛的專家，投入時沒有人會懷疑他們的深情，到老都魅力不減。

▍2.摩羯座

摩羯男為人處世低調，不太喜歡主動表達想法，在社交場合也顯得比較被動，因此年輕時在女性眼中顯得很無聊，摩羯男年輕時一心一意也只想要衝事業，對戀愛沒什麼憧憬，想法很現實。等到年紀漸長，摩羯男可靠、穩重的特質逐漸成為吃香的特質，外加他們從年輕時就非常努力工作，中年以後往往事業有成，是大家公認的黃金單身漢，年紀越大桃花運越好。

▍3.射手座

射手男活潑熱情，喜歡探索新鮮事物，一刻都閒不下來，他們朋友很多，年輕時不懂得拿捏與異性相處的分寸，有時會讓女性覺得他們花心、輕浮，等到年紀增長，射手男擺脫稚氣，渾身散發著灑脫、自在的氣息，在女性眼中顯得非常有魅力，雖然他們不太會想要定下來，不希望被婚姻束縛，但是對戀愛非常有一套，只要看上某個對象，就會變得非常用心、體貼，幾乎沒有追不到的人。