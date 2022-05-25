18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）在美國德州小學濫射 導致21人喪生

美國德州尤瓦迪（Uvalde）小學濫射槍手拉莫斯（Salvador Ramos）才滿18歲，就在生日當天，他買了兩把槍。而他24日在出門前向祖母開槍，接著奪去19名7-11歲的羅布（Robb）小學學生，還有兩位老師的性命前，曾在Instagram上秀出剛入手的武器。而拉莫斯行凶後，據悉已被警方擊斃。

據CNN新聞網和《新聞周刊》（Newsweek）報導，當地溫蒂漢堡（Wendy's）晚班經理曼德斯（Adrian Mendes）說，上早班的拉莫斯自認沉默寡言，大都把話放在心裡，也不常和其他員工往來。他說，拉莫斯只是埋頭工作，拿薪水。

由於他們輪值的時段不同，曼德斯和拉莫斯並不算熟，多數時間也都不會見面。拉莫斯從11點工作到下午4、5點，一星期上5天班，曼德斯2月才開始在溫蒂漢堡工作，而就時間前後來說，拉莫斯算是他的前輩。

Authorities in #Uvalde, Texas say Salvador Raimondo Ramos, 18, is the gunman who killed his grandmother before murdering 14 young children at a school & a teacher. Two officers were also shot but survived. He was reportedly killed by responding police. https://t.co/5RAfTmRBJq pic.twitter.com/ji6wQfR1Qr — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) May 24, 2022

拉莫斯出生在北達科他州，但生前在烏瓦德高中（Uvalde High School）就讀。拒絕提供姓名的前同學說，拉莫斯在闖小學行凶前4天，曾傳照片給他，而照片顯示，除了槍枝外，還有滿滿一袋5.56子彈。當時他問拉莫斯，為什麼要這些東西，而對方要他別擔心。拉莫斯甚至表示，自己和以前看起來很不一樣，要是見面，他應該不認得了。這位同學透露，拉莫斯愈來愈少上學，後來幾乎不去學校，但會不時傳簡訊給他，要求一起玩Xbox。

另一方面，被拉莫斯槍傷的祖母雖已送醫，但目前情況危急。