今年56歲一代香港玉女明星曾華倩，過去曾和梁朝偉交往過6年，中間兩人剪不斷理還亂，讓劉嘉玲一直在當中間人，豈料劉梁兩人聊成夫妻，曾華倩只能黯然離去；到了1994年，曾華倩透過朋友認識富商林肇基，兩年後生下兒子林浩賢；無奈2002年離婚收場。如今讓她一生牽掛的「小情人」兒子已長大成人。

近來已淡出螢光幕多年的曾華倩，在微博曬出和23歲兒子林浩賢的合影，她在微博發表對愛子的關心：「媽媽與兒子，每天愛你多一些！」照片中曾華倩在兒子背後嘟起嘴巴，比出一個勝利YA手勢，吸睛的是曾華倩雖然已經56歲，但膚況仍是完美狀態，絲毫不減年輕時期的迷人風采，同框兒子簡直就像對姊弟。

曾華倩和23歲兒子林浩賢合影，照片雖有些模糊，但看的出來依舊美貌驚人。(圖/曾華倩 微博)

網友見她56歲年紀和兒子合影下的真實美貌，不禁發出讚嘆聲：「母子倆顏值都高呀」、「美美的媽媽帥氣的兒子」、「你兒子好帥」、「很俏皮的華倩」、「幸福的倩倩」、「還是跟好多年前拍的戲時一樣好看」、「歲月從不敗美人」、「妳還是和從前一樣美」、「華倩是最美的女神」。

曾華倩曬出凍齡美貌，喊話大陸劇組找她拍戲。(圖/曾華倩 微博)

事實上，曾華倩經常分享自身的凍齡美貌，每次PO出總會引起騷動，先前她曾PO文喊話大陸劇組找她拍戲，對著鏡頭超近自拍洩出零死角美貌，顏值肌膚保養得宜，臉上連一絲一毫的皺紋都沒有，引來網友一陣陣的讚嘆聲。