有F級上圍和甜美臉蛋的網紅謝薇安被封為「最強奶媽」，最近她才勇敢出聲猛嗆直播天王連千億盜她照片，沒想到新冠肺炎本土疫情緩慢延燒中，謝薇安稍早發文坦言也中鏢，不僅咳嗽、呼吸不舒服，還會忽冷忽熱，而她背後淋浴間的玻璃則反映出她的真實身材，可見火辣上圍全是真的，她還露出半邊屁股，讓粉絲看了流鼻血。

謝薇安3年前分享踩踏步機、跳跳繩的驚人影片走紅，19歲時和大她12歲男友交往懷孕，兒子6個月大的時候她轉為直播主，後來改經營IG，由於她擁有不科學的S曲線，每每曬出比基尼照片都引來上萬人按讚，連直播天王連千毅都不慎盜用她的照片，引來謝薇安開罵：「是要我牙起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕」。

謝薇安曬照片，淋浴間玻璃反映出真實身材跟自拍照一致。（圖／翻攝自missingvivian IG）

對此，連千毅隨即在臉書致歉，寫下：「在此跟薇安小姐姐說聲Sorry噢，長的真的很漂亮噢！」，又打趣回應：「比雞（基）尼照，博君一笑」，讓謝薇安更火大，回說：「哪裡好笑？」，並揚言：「那我是不是要請律師全權處理你拿我照片亂說話？？」連千毅則表示：「謝謝大美女，讓觀眾看到你美麗的照片噢」。

昨謝薇安自曝確診罹患新冠肺炎，分享生病的經歷說：「陽性反應第一天，早上咳嗽到晚上，晚上再咳到半夜，還會有呼吸困難，高燒的忽冷忽熱，真的好難受」，但感謝家人朋友的陪伴和送物資幫忙，讓她有感而發說：「希望大家真的要好好珍惜身邊愛你的人，還有你愛的人」，粉絲不捨說：「Get well soon」、「好好休息唷，很快就好起來了」、「好性感」、「多喝溫水和休息」。