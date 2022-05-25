中央300億元擴大租金補貼專案，7月1日起開放線上申請，補貼戶數大幅提升至50萬戶。不過，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱今天痛批，這就是選前政策買票，政府聲稱房客不需要經過房東同意就可以提出申請，問題是政府沒說的是，房東若事後知道有權不租或調漲房租，不需要經過房客或政府同意，政府花大錢補貼租金，實際上卻沒有真正幫助到租屋族。

根據統計，台灣100萬戶租屋族，竟只有3％申報租金抵稅，可見租金補貼或租金抵稅，對百萬租屋族完全不具誘因，原因在於租屋黑市，房東大多不願意讓租客申請租屋補貼或報稅。

北漂5年的上班族Cindy表示，租屋補貼看得到吃不到，因為房東不讓房客入戶籍、不准報稅，更不能申請租屋補貼，就算成功請領，還要擔心房東報復性漲租，甚至被要求搬遷租屋處。

崔媽媽媽基金會執行長呂秉怡引用朝運調查指出，有7成至9成房東為避免被追稅，不同意房客遷戶籍、不可領租屋補貼、不可以報稅，即便《租賃條例》針對惡房東祭出罰則，但房東可以漲租或不租，房客為了有地方可住，不敢報稅或申請租屋補貼，陷入惡性循環。

針對中央300億元擴大租金補貼專案，呂秉怡表示，租金補貼對象錯置，租補初衷是要照顧50萬戶弱勢，但台北市民月入56046元都還能領補助，已經超過全台薪資所得中位數，且專案放寬對象以不是租金補貼政策目標中的經濟弱勢戶，造成不需要的人拿走補貼，真正需要的弱勢補貼金反而不足。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱痛批，「這就是選前政策買票」，因為這是選舉前一次性的政策，而且政府一直告訴民眾，不用經房東同意就可提出申請，問題是，一旦申請後，房東不租或調漲房租，不需要經過政府同意，這就是現實。

彭揚凱質疑，政府如果認為發前是有效解決租屋市場問題，為什麼蔡政府上任第6年才發，應該一上任就發，顯然這就是選舉前為消彌年輕人對政府住宅政策沒落實的不滿，花錢讓年輕人消氣，並形塑出有史以來沒有政府花這麼多前幫助租屋族，但卻沒有真正有效幫到租屋族。

彭揚凱呼籲政府，本次領取租補的戶數均需登載於現有租屋時價登錄系統，並且內政部應保證這些租戶可以享有設戶籍等將關權益，否則就是打假球。