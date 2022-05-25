台中一名女老師發現學生的丈夫外遇A女，便用個人帳號在學生的臉書貼文下留言聲援，「坐等法院認證的渣男小三，這標籤一輩子撕不掉的」，經A女發現後，憤而控告其妨害名譽。台中地院審結，依散布文字誹謗罪，判女老師拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

檢方調查，女老師得知學生的丈夫外遇A女，一時氣憤之下，便於2021年7月間以個人帳號在學生的臉書公開貼文下留言，「我相信『多行不義必自斃』！絕對要千倍奉還！坐等法院認證的渣男小三，這標籤一輩子撕不掉的 」，並以Hashtag方式寫下學生丈夫與A女的全名，經A女察覺後，不滿女老師稱她為小三，憤而控告妨害名譽。

檢方偵訊時，女老師坦承有在學生的臉書貼文下留言，但否認誹謗，辯稱自己不曉得該篇是公開貼文，且她陳述的是事實。

台中地院法官勘驗證據，認定學生的貼文截圖有「地球」圖案，意即任何用戶都可閱覽，且通姦行為已不受刑法處罰，介入他人婚姻僅須對侵害配偶權之人負起賠償與個人道德譴責，對婚姻之外之人無關，更與公共利益無涉，認定女老師的行為確實足以毀壞他人名譽，考量其不認罪，依散布文字誹謗罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。