基隆地檢署檢察長余麗貞表示，查賄重點會放在嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金等方面。（張志康攝）

基隆地檢署查賄小組25日正式揭牌成立。（張志康攝）

九合一地方公職人員選舉即將於11月26日登場，基隆地檢署25日與全國同步成立「查察賄選及暴力執行小組」。基隆地檢署檢察長余麗貞表示，今年以「選舉篩人、萬勿塞錢」為號召，並準備了「快篩」、「抹布」、「口罩」等防疫三寶分送民眾，呼籲民眾主動檢舉賄選。

基隆地檢署25日與全國同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，余麗貞為展現查察賄選的決心，力邀基隆市警察局長劉耀欽、新北市政府警察局督察長張國雄、調查局基隆市調查站主任劉怡聖、航業調查處基隆站主任趙振宇等共同參與揭牌儀式。展現檢警調共同查賄的決心。

余麗貞指出，今年三大查賄重點會放在嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金等方面，並對於金錢、暴力、假訊息、境外資金等介入選舉犯行積極查察。她強調，目前距大選日僅6個月左右，希望結合公家、民間力量，利用科技設備，強化網路宣導，以擴大反賄選的深度與廣度。

余麗貞表示，基隆地檢署以「選舉篩人、萬勿塞錢」、 「乾淨選舉、賢人出頭」、「檢舉賄選、我來罩您」為口號，並製作「快篩」、「抹布」、「口罩」等防疫三寶為宣導品，希望民眾能夠共同主動檢舉賄選，並期望藉由檢、警、調、政風與全民的共同努力，打造乾淨選風、選賢與能。

余麗貞表示，希望透過「快篩」這樣的意象，告訴民眾在防疫同時，也要突顯出反賄的重要性。透過檢、警、調的積極合作與全民的配合，余麗貞也期待年底的九合一選舉，能夠打造乾淨選風、共同選賢與能。