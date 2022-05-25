美國德州18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日在對祖母開槍後，前往附近小學掃射，釀成21人喪命。

24日中午美國德州小學的槍擊案釀成19名學童、2名成人喪命，疑似為18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）犯案前在不同社群平台留下的訊息也一一被挖出，包括貼出槍枝照片，傳訊息向友人分享「小祕密」，甚至還有一則貼文寫著「孩子們要害怕了」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，德州西南部小城鎮尤瓦爾迪（Uvalde）的洛伯小學（Robb Elementary School）槍擊事件死亡人數攀升，德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）警長艾斯特拉達（Eric Estrada）24日晚間表示，至今共有19名學童、2名成人喪命，德州州長艾波特（Greg Abbott）指出，其中一名喪命的成人為老師。另外槍手在前往學校行兇前先槍擊自己的祖母，目前祖母情況危急。

美國德州18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）開槍掃射洛伯小學（Robb Elementary School），釀成21人喪命。（圖／美聯社）
美國德州18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）開槍掃射洛伯小學（Robb Elementary School），釀成21人喪命。（圖／美聯社）

18歲槍手拉莫斯在犯案後遭到警方擊斃，他行兇前在不同社群平台留下的訊息也被起底。綜合美國「新聞週刊」（Newsweek）、「野獸日報」（Daily Beast）、「Daily Dot」網站報導，一個用戶名稱為「Salv8dor_」、疑似為拉莫斯的個人Instagram帳號曾貼出好幾張步槍及彈藥的照片，帳號中也有幾張自拍照，畫面中的男子長髮及肩、微捲，外型、臉頰瘦削。

目前官方尚未證實這個Instagram帳號是否就是拉莫斯所有，不過該帳號隨後已被關閉。

一名住在加州的女網友也貼出幾天前拉莫斯透過Instagram私訊她的內容截圖，似乎在預告即將行兇。拉莫斯在訊息中說「我將要」，女網友回應「要幹嘛」，拉莫斯說等會兒會再告訴她，要求女網友必須回應，而且是要告訴她一個「小祕密」，不過女網友回覆表示想先小睡片刻，承諾起床後會回覆，拉莫斯後續表示將出門。

該名網友透露，並不是真的認識、見過拉莫斯本人，只是拉莫斯之前會在自己的槍枝照片上tag她，她自陳會回應拉莫斯是因為害怕他，對於校園發生槍擊案，她懊惱自己沒有醒著說服他不要犯罪。

報導指出3天前這個IG帳號貼出了2支步槍的照片，其中一把是Daniel Defense的AR-15步槍，4月28日則有另一張一個人拿著彈匣的畫面。

不只Instagram，短影音平台TikTok上一個有同樣大頭貼的帳戶上貼了一支手遊影片，上面還留下了「孩子們要害怕了」的訊息。目前該帳號也已經被關閉。

另外還有一名網友也透露，拉莫斯傳給他網購「Daniel Defense」AR-15步槍的收據明細，明細顯示這把步槍的價格為1870美金（約新台幣5.5萬元）。

文章來源：‘Kids Be Scared’: Texas School Gunman Bought Two Rifles on His 18th Birthday
文章來源：Salvador Ramos Posted Gun Photos Before Shooting, Instagram Deletes Account
文章來源：EXCLUSIVE: ‘That’s the picture of him buying a gun’: Uvalde mass shooting suspect bought an AR-15 online last week
文章來源：Gunman at a Texas elementary school kills 19 students and two adults before being fatally shot, officials say
文章來源：Gunman kills at least 19 children at Texas elementary school
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