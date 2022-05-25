台灣虎航今日上午10時開賣2022年冬季班表機票，24小時限時搶購，全航線單程未稅只要798元起，一開賣就湧入大量民眾搶票，網站瞬間當機，僅少數手速快的旅客順利搶到票。台灣虎航表示，旅客踴躍程度超乎預期，公司將延長銷售時間至5月26日晚間11時59分止，並加倍回饋優回席次給旅客，以示誠意。

台灣虎航今日開賣航線包括桃園－東京成田、桃園－東京羽田、桃園－大阪關西、桃園－岡山、桃園－福岡、桃園－沖繩那霸、桃園－首爾仁川、桃園－釜山、桃園－曼谷廊曼；高雄－東京成田、高雄－大阪關西、高雄－福岡、高雄－沖繩那霸等多條航線，自5月25日上午10時至26日上午9時59分止，全航線單程未稅798元起。

為了滿足重度旅遊或飛行常客的需求，台灣虎航另提供3種限量套票，包括A套票日本不限航點來回機票10組，每套售價5萬2888元，限量50套；B套票日韓不限航點來回機票20組，每套售價10萬8888元，限量10套；C套票日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價20萬8888元，限量5套。

虎航表示，由於旅客的熱情，官網今日上午出現一些狀況，初步統計銷售狀況，套票只剩C套票可以購買，且僅剩1組。官網陸續有人可以擠進來，但要稍微刷一下手速與網速，擠進來的人都是可以正常搶票的。

虎航也宣布，因應早上官網的狀況，為回饋跟彌補虎迷們，公司將延長銷售時間至5月26日晚間11時59分，並且加倍回饋優惠席次，以示誠意。