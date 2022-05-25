中國氣候變化事務特使解振華在瑞士2022年達沃斯世界經濟論壇年會上表示，中國加強化森林碳匯，加強現有森林資源的保育，力爭在10年內植樹700億棵樹。

根據大陸國家發展改革委官方微信消息，2022年5月22至24日，解振華率領中國代表團赴瑞士達沃斯出席2022年世界經濟論壇年會，並在「保護我們的星球和人類」的利益攸關方對話會上發表演講。

解振華在演講中稱，解振華介紹中國為實現氣候目標在國內和其他國家合作推進的優先行動，《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）在實現有雄心的「2020年後全球生物多樣性框架」方面發揮的作用，以及保持自然和氣候行動勢頭採取的新舉措。

解振華強調，中國將從政策制定、能源轉型、森林碳匯三方面採取行動，包括：出台「1＋N」政策體系和實施方案；穩妥有序推進能源綠色低碳轉型；強化森林碳匯，加強現有森林資源的保育，響應世界經濟論壇發起的「全球植萬億棵樹」領軍者倡議，力爭10年內植樹700億棵。

此外，針對中美氣候合作前景，美國氣候特使凱瑞日前表示，美國和中國正在組建一個致力於快速減少溫室氣體排放的機構，雙方合作一直在取得進展，將很快就該機構的構成和決策方式達成一致。

凱瑞指出，美國將研究如何加快減少溫室氣體排放的行動，也許美方可以為中國提供技術方面的幫助，中國也可以讓我們更好地理解他們採取的措施。

報導稱，在去年英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會上，中國和美國就減少溫室氣體排放等氣候問題達成共識。