在科技股表現低迷之際，已有不少5G概念股率先落底反彈，並出現10％以上彈幅。元大投信指出，領先市場築底反彈的個股，往往是回升行情的強勢主流，在科技股已普遍下跌3成之際，全球5G族群有機會擔綱反彈行情的急先鋒。

儘管美股那斯達克指數連續7周下跌，並創21年來最長跌勢，但是近期有些5G概念股如半導體設備大廠的東京威力科創、5G毫米波天線大廠的立訊精密，和電源管理IC大廠的矽力-KY等都已止跌彈升，5G概念股後市值得留意。，元大投信分析，隨著那斯達克指數已經連跌7周，技術指標也進入超賣區，觀察代表科技股的那斯達克和費城半導體指數已成功守住前波低點，短期再跌空間有限，反彈行情可期，尤其，在未來重大科技發展如AI、元宇宙、自駕車等，扮演核心關鍵角色的5G概念股，有機會是反彈行情的領頭羊，投資人未來可積極留意全球5G相關ETF的表現。

從歷史數據來看，全球5G概念股在美國聯準會升息期間的表現也相當突出，以國內唯一一檔全面布局全球5G龍頭的元大全球5G ETF(00876)，該ETF主要是追蹤的iSTOXX全球5G關鍵科技指數。元大投信表示，觀察該指數在聯準會前一次自2015年12月17日啟動升息循環後的表現，指數很快在3個月左右時間，就幾乎收復全部失土，並在之後6個月、1年、2年的期間內，創造3.4％、27.7％和77.2％漲幅，更勝過全球股市、全球科技股與那斯達克指數的同期表現。

近期市場浮現美國聯準會升息恐導致經濟衰退的擔憂，元大全球5G研究團隊指出，但觀察最新公布數字，美國4月新增非農就業42.8萬人，連續第12個月超過40萬人，失業率處在3.6％的歷史低檔，而消費者支出依然強勁，工業產出也連續第4個月出現增長，該些數據都顯示美國經濟動能仍然相當穩健。且目前全球5G龍頭的股票本益比僅為15倍，來到兩年以來低點，甚至低於MSCI全球股市指數的18倍，可逢低定期定額布局全球5G ETF。