大陸央視新聞25日報導，據大陸國家醫保局辦公室、國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組23日印發《關於進一步降低新冠病毒核酸檢測和抗原檢測價格的通知》，要求各地在6月10日前，將新冠病毒核酸檢測單人單檢降至不高於每人份16元（人民幣，下同，約合新台幣69.6元），多人混檢降至不高於每人份5元。抗原檢測服務計費政府指導價格從5元／次降至2元（約合新台幣8.7元）／次。

《通知》表明，大陸各地下調後的價格，是公立醫療機構對外提供核酸檢測服務的最高限價，檢測機構實際收費可以低於政府指導價，但不得上浮。對於政府組織大規模篩查和常態化檢測的情況，考慮到規模效應和基層組織、志工對成本的分擔作用，《通知》明確檢測機構按照更低的費用標準提供服務，即多人混檢按照不高於每人份3.5元的標準計費。

報導稱，新冠病毒核酸檢測作為疫情常態化防控的重要手段，各級醫保部門從統籌疫情防控和經濟社會發展的大局出發，採取跨省聯盟集中採購、競價掛網、區域價格聯動等措施，持續將檢測產品價格導入更低區間，廣大公立醫療機構、社會檢測機構不斷優化採、運、檢各環節工作效率。協同促進核酸檢測價格合理下降。

公立醫療機構開展新冠病毒核酸檢測服務，應同時提供單人單檢和多人混檢兩種服務選項，在符合疫情防控規定的前提下，允許「願檢盡檢」的群眾自願選擇。非公立醫療機構，以及醫學檢驗實驗室等社會檢測機構提供新冠病毒核酸檢測服務，定價應當遵循「公平、合法和誠實信用」的原則，體現保本微利、質價相符，不得藉疫生不義之財，宣導參照當地公立醫療機構新冠核酸檢測價格。

此外，《通知》根據各地新冠病毒抗原檢測試劑的最新集中採購中選結果，要求下調公立醫療機構對外提供抗原檢測服務的計費標準。服務專案的政府指導價格從5元／次降至2元／次，「服務專案價格＋抗原檢測試劑」的封頂標準從15元／次降至6元／次。