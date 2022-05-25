防疫保單亂象多，保單都下架1個月了，核保工作沒辦法完成，還要民眾到營業據點「親簽」，疫情大爆發還要多跑一趟，心裡真不是滋味；有民眾日前投保和泰產險防疫保單，近日收到簡訊，要求翌日起的3個工作天內，要保人及被保險人需攜帶身分證正本，「親自」到和泰各營業據點「親簽」聲明書，未滿20歲者須由法定代理人陪同辦理，有了「親簽」動作後，防疫保單才會進入核保程序。

為什麼和泰產險發大量簡訊，要求客戶「親簽」？和泰產險表示，主要是核保審核過程中，無法確定要保書上的簽名，是否為本人親簽，因此，未能順利完成審核作業。

和泰產險也在簡訊中清楚表達，若未在期限內完成親簽，或者聲明書上的簽名與要保書字跡比對不符，和泰產險將不受理防疫保單的投保。對於未能核保的案件，和泰產險也提供退費方式與查詢網站的連結。

除了和泰產險外，有承作防疫保單的產險公司主管也表示，4月底宣布防疫保單將下架、停售之際，保經保代公司是一疊又一疊的大量送件，很多案件的簽名字跡是一模一樣，和泰產險可能擔心未來衍伸後續問題，才要求客戶再一次親簽，確保雙方權益。