「第57屆坎城影展」於法國時間5月17日正式盛大展開，現場聚集了眾多好萊塢大咖明星前來共襄盛舉，而紅毯上女星的穿搭更是各家媒體關注焦點。其中，來自英國的時尚超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），穿著一襲黑色的鏤空禮服現身，立即讓現場鎂光燈閃不停。

今年坎城影展上，除了可以看到影展常客克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、安海瑟薇（Anne Hathawa）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、湯姆克魯斯（Tom Cruise）等大咖明星之外，湯維、IU、明道等亞洲明星也受邀出席。其中，每次現身總能引起騷動的時尚超模卡拉迪樂芬妮，在今年紅毯上的穿搭同樣沒讓人失望。

在公開照片中，卡拉迪樂芬妮穿著一件黑色平口造型禮服，搭配透膚黑色手套展現優雅與霸氣，但全身鏤空的性感設計與貼身剪裁，經過鎂光燈強光一照，火辣身材與翹臀曲線便一覽無遺，搭配她的招牌厭世顏，立即吸引全場目光。而她的設計師好友奧利維羅斯汀（OLIVIER R.），隨後也在社群媒體上公開兩人親密合照，而由上往下拍的拍攝角度，意外讓卡拉迪樂芬妮豐滿的北半球曲線被看光，同樣令網友看了直噴鼻血。