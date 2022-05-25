【旅奇傳媒/編輯部報導】為展現澎湖多元自行車網絡建設成果與加強綠色運具之低碳觀光旅遊，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「2022澎湖自行車跳島嘉年華」活動記者會，整合宣傳「在地專業領騎服務」、「一騎攻上台灣小百岳」、「澎湖騎旅認證」及「澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)」等多項活動，邀請全台車友來享受海風、品嚐海味，一起以20公里的時速來BIKE訪世界最美麗海灣。

▲6月30日前暢遊澎湖，都有「自行車領騎服務」讓車友更深度、體驗感受菊島風光。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

2022澎湖自行車跳島嘉年華系列活動首先登場是3月1日起至6月30日的「自行車領騎服務」，活動讓車友以更深度、體驗式的感受有「世界最美麗海灣」之稱的海上明珠。澎管處與澎湖縣自行車協會合作，推出了全台最優質的免費領騎服務，車友或車隊團體只需5人（含）以上，於7天前透過報名表預約申請，便能藉由領騎達人帶隊，更深入的認識澎湖。

第二波亮點活動為5月28日(星期六)配合世界自行車日騎遊環台的活動，特別規劃「一騎攻上台灣小百岳自行車活動」，讓車友騎自行車直接攻頂全台海拔最低20m的第100座小百岳-蛇頭山，除了達到綠色低碳觀光旅遊外，行程內也包含建城400年荷蘭城遺址的導覽解說，以寓教娛樂及深度漫遊去體驗澎湖菊島的美。

為持續滾動活動熱度，即日起至9月30日止推出「騎旅認證chill」的線上活動，凡車友來到澎湖-菊島多元服務路線沿途的「澎湖遊客中心」、「蛇頭山遊憩區」、「林投公園（沙灘）」、「中屯風力園區」、「嗨鼠裝置藝術」、「魚躍有餘地標」及「漁翁島燈塔」任一景點打卡並公開分享於社群媒體，每個月都將抽出一位幸運車友送出Apple的Home Pod Mini。

▲2022澎湖自行車跳島嘉年華代言人夏語心。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

這次的壓軸活動就是9月25日「澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」，活動分為挑戰自我的101K挑戰組，以及闔家歡樂的20公里休閒組，沿途將經過嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富、超凡的人文與自然景致、特色小吃，除讓車友能挑戰自己外，亦可欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化。

另外，由友善的狗文化活動股份有限公司以及燦星旅遊共同主辦，澎管處等單位協辦的台灣具指標性原創音樂節品牌「春浪音樂節」今年首度移師澎湖，將於6月25、26日於澎湖「亞果青灣山城」舉辦，邀請有周華健、動力火車、艾怡良、麋先生、怕胖團等多位金曲卡司的歌手，現場並結合無敵海景與生猛海鮮等特點，都是滿滿的澎湖味，藉由音樂品牌的加入，讓澎湖自行車活動更增添趣味，歡迎車友白天騎自行車跳島旅遊，晚上來再來享受海島氛圍的澎湖音樂節體驗及夏夜風情。

▲澎湖跳島101K自行車活動將於9/25登場。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

交通部觀光局林信任副局長表示，今年是延續交通部所訂「自行車旅遊年」，歡迎全台所有車友蒞臨澎湖，一起參與這為期數月盛大的自行車嘉年華盛會。「2022澎湖自行車跳島嘉年華」將透過一連串自行車活動，邀請全台車友一騎嗨翻到9月底。同時宣布「澎湖跳島101K自行車活動」即日起開始報名，請大家呼朋引伴一起到澎湖自行車跳島旅遊，以20公里時速欣賞、體驗菊島獨特的魅力。

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