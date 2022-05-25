【旅奇傳媒/編輯部報導】碧潭水舞推出第二波嶄新曲目《浪漫水岸》及《初夏趣遊》於5月21日登場，分別呈現碧潭的浪漫藝術元素、自然景緻以及在地民眾喜愛的休閒娛樂、美食佳餚，讓工作繁忙的民眾到碧潭充電，享受悠閒的美好春日時光。

▲水幕投影、水舞躍動、絢彩雷射燈光與碧潭吊橋互相輝映，打造多重感官享受。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

為提供更好的欣賞品質，因應日落時間變晚調整演出時段，自5月21日至6月19日間，更改為每晚6點30至8點30分，每半小時演出1次，並在晚上8點45分進行最後一場表演，共6場，將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出。

2022碧潭水舞在展出後受到民眾的喜愛，在第二波曲目登場時將加入和美山壁的燈光秀，多種色彩的舞台光束燈將在和美山上與水舞一同互動起舞，前後呼應，讓投影動畫更加生動、壯麗，透過雙水幕、多種噴頭與炫彩雷射等多種效果交織編排，描繪一段在夜晚的浪漫碧潭故事，讓每首曲目都有耳目一新的享受。

▲各種碧潭吃喝玩樂呈現在投影故事中，留下歡樂記憶。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

《浪漫水岸》結合碧潭獨有的藝術元素及在地自然景緻，編織一場充滿愛與歡樂的小劇場，愛神邱比特伴隨著月亮浮出水面，追逐著從水面一躍而出的香魚，俏皮可愛的月兔也前來助陣，接著各種在碧潭的浪漫場景逐一浮出畫面，以天鵝水中嬉戲的情景象徵情侶來碧潭最愛搭乘的天鵝船，當天空劃下流星雨，溪水中的香魚、和美山飛舞的螢火蟲、碧潭夜晚的燈火穿梭於水幕之間，點綴碧潭美麗的夜晚，也點燃人們心中的浪漫情懷，在曲目中有許多碧潭的裝置藝術如邱比特、愛心椅、繽紛傘等以擬人化的方式出現，大家在碧潭散心時不妨試著尋找它們的可愛身影！

▲和美山上舞台燈與水舞共舞，帶來耳目一新的動感曲目。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

《初夏趣遊》則是描寫碧潭帶給人們放鬆心靈的休閒時光與在碧潭遇見的小確幸，人們因為都市繁忙的生活而焦頭爛額時，就需要接觸大自然好好充電一番，搭上新店捷運線一眨眼就來到碧潭，發現人們在這裡遛寵物、溜冰、騎乘自行車、划立槳、搭乘天鵝船、游泳等各種休閒活動，滿滿是歡欣的笑臉，接著場景換到碧潭的美食，廚師烹調各種各樣的美味佳餚，三五好友相聚在碧潭，耳邊伴隨著音樂的律動，傳達在碧潭悠閒旅遊後吃飽喝足的幸福感，只要來到碧潭就會遇到許多美妙的事情。

▲與可愛的寵物來碧潭賞水舞是初夏假日的絕佳選擇。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

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