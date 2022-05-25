日本桌球天后福原愛與台灣桌球王子江宏傑婚後育有一雙子女，甚至一起上過大陸真人綜藝曬恩愛，不料夫妻情僅維持5年就鬧婚變，兩人於去年7月正式離婚，福原愛近期將事業重心放在大陸，經常在微博分享日常，昨天(5/24)她曬出新照，卻是自毀形象吐露髒到「太嚇人啦！」，甚至po個文標註商家也出包。

福原愛自鬧婚變以來風波不斷，還沒正式離婚前，就被拍到與橫濱男約會過夜，離婚後與該男正式交往並傳有再婚念頭，雖然該男也已離婚，但卻遭男方前妻踢爆福原愛倒追，時間點上重疊疑似搞不倫戀，並直指會離婚都是被福原愛介入，加上福原愛超過一年未到台灣探望子女，原先的正面形象因此受到嚴重傷害。

面對種種風波，福原愛始終以沉默應對，竟默默熬過輿論壓力，工作也正常進行，而她恢復單身後，鎖定大陸粉絲，社群僅剩微博積極在更新，她昨天po文，透露自己前兩天去了朋友開的護膚店，請朋友幫她進行去角質課程，曬出當天的穿搭照以及店內照，驚呼整個人都不一樣了，「原來我的臉這麼髒，太嚇人啦！」，她為了宣傳朋友的店家，不惜形象承認臉蛋很髒，而這策略成效不錯，福原愛更強調這間店是日式風格，推銷一波：「希望疫情快點結束，我的中國朋友們來我朋友店，大家一起變成賊亮的臉」。

福原愛推銷朋友的護膚店，卻標註錯誤，標到一個大陸陌生男子的帳號。(翻攝自福原愛AiFukuhara微博)

大陸網友看了福原愛的po文及美照，紛紛讚賞「愛醬好漂亮！」、「好亮的臉哈哈哈」、「這個拍照角度顯得愛醬高了」，但也有網友發現，福原愛發文出錯，本來是要標註朋友的店家，但她標註的卻是一個大陸陌生男子的帳號，眾人紛紛提醒，但目前福原愛還沒發現，讓網友笑呼：「那人的帳號還寫著私密小號，簡直公開處刑」。