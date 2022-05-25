COVID-19疫情延燒，學生是否提前放暑假，各界積極討論，台北市長柯文哲表示，最慢26日宣布結果。遊戲產業重要客群之一為學生，遊戲類股早盤受相關消息影響，多檔個股強勢亮燈漲停。

遊戲類股回檔修正多時，加上訊息面激勵，今天類股表現相對強勢，早盤全面價量齊揚，包括辣椒、華義、昱泉均強攻漲停價，分別來到63.2元、107元及20.7元。傳奇、歐買尬、網龍漲幅超過半根停板，大宇資、橘子、網石漲幅也一度逾4%。

因應COVID-19疫情，北市高中以下及幼兒園本週停止實體到校、採線上教學，至於是否提早放暑假，台北市長柯文哲24日表示，事涉各級學校及托嬰服務，須好好討論，最慢週四宣布結果。

遊戲營運商紅心辣椒在新手遊推出後表現亮眼，拉動4月營收大幅增長，4月營收衝上0.43億元，月增176%，年增1453%，辣椒表示，5月旗下既有線上棒球等遊戲將持續進行改版活動，期盼能刺激遊戲內消費力道。

傳奇24日宣布自研手機遊戲將展開事前登錄，預計下半年台港先上市，不排除再推向海外，將挹注下半年營運動能。（編輯：楊凱翔）1110525