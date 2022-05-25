美國德州小學今天驚傳21死的槍擊案，聯邦參議員墨菲懇求同僚採取行動對抗槍枝暴力，並駁斥共和黨一向主張的心理疾病說法，他說「別再跟我胡說八道這些了」。

路透社報導，墨菲（Chris Murphy）是康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員，他入主國會之前，康州2012年曾發生桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School ）校園槍擊案，奪走了26名師生的性命；墨菲敦促同僚推動立法，以管制槍枝氾濫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，墨菲在參院院會中激動的說：「我們做了些什麼？」他問說：「如果不是為了解決如（槍擊血案）一般攸關生存的問題，那諸位為何在這裡？」

「這並不是不可避免的事，這些孩子並不是倒楣，這種事只發生在這個國家，別處沒有。沒有其他地方的孩子上學時會想著，他們這天可能會被槍殺。」

墨菲之後告訴媒體：「我就是不明白，為何這裡的人認為我們無能為力。」

他說：「這根本不是偶發事件，我們是全世界高收入國家中（槍擊）傷亡最多的國家，我們有最鬆散的槍枝管理法規。大家都知道，槍枝像流水般湧進美國，這就是為什麼我們一而再、再而三地發生大規模槍擊案。」

美國屢次發生大規模槍擊案，在桑迪胡克小學槍擊案、2017年國會棒球友誼賽共和黨議員練球遭槍傷，以及10天前才發生的紐約州水牛城（Buffalo）超市大規模槍擊案過後，國會曾多次努力要通過新的聯邦槍枝管制法案，但都未能成功。

許多共和黨議員一向反對再立新法以限制擁槍權，過去許多槍擊案發生後，他們主張美國必須採取更多行動，來終結導致某些槍手行凶的心理疾病。

墨菲今天說：「別再跟我胡說八道了，說什麼心理疾病。」

墨菲回應德州一所小學今天發生的大規模槍擊案時說：「說起心理疾病，我們並不比世界其他國家來得多，大家不能藉心理疾病來解釋這現象，我們並沒有心理疾病異常值…美國異常的地方在於槍械取得管道，以及罪犯和病態的人在取得槍的管道。」

墨菲表示，他很願意研擬一項跨黨派提案，並說法案必須「展現進展」，並不一定要是完美無缺的修正案。

共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）表示，國會議員有必要檢視「合理措施」，以求改善對社區的威脅。「我樂於著眼任何事，只要不違反每個守法公民的權利。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110525