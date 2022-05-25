6月3日是端午節，連續10年響應「新北市好日子愛心大平台」的中華道家人文協會，今捐贈2萬3520顆粽子給新北市社會局，預計2600戶弱勢家戶可品嘗到，受贈戶之一、眼睛幾乎全盲的黃爸爸滿懷感激地說，開心一家人能過端午節，他會努力扶養孩子長大，一起勇敢面對未來生活。

社會局副局長許秀能今出席受贈記者會表示，中華道家人文協會2013年起開始捐贈粽子，第一年捐贈3000顆粽子，造福16個弱勢單位，到今年第10年的2萬3520顆粽子，造福單位也增至133個，10年來累計捐贈達14萬8920顆，堆疊高度超過3座玉山，受益高達4萬5000人。

受贈的黃爸爸是低收入戶，原與太太經營小吃店，太太癌症過世後，他一肩扛起照顧3名子女的重責，收到協會贈送粽子的他表示，端午節一家人能享受粽子，就是最大的幸福。

中華道家人文協會理事長張旖說，5、6月是很重要的節日，讓家人可以團聚 一起分享愛的日子，前2周母親節，協會捐贈1720條母親節蛋糕給社會局，象徵「一起愛你」，6年累計捐贈累計7220條；下周是端午節，協會也特別捐出2萬3520顆粽子，象徵「我愛你」，並於今上午由志工親送至11個社福中心。

張旖指出，一顆粽子對一般家庭來說可能是稀鬆平常的食物，但對辛苦家庭來說，可能是捨不得擁有的幸福滋味，協會希望在疫情嚴峻之際，讓弱勢家戶朋友能夠繼續共享溫馨，品嘗愛的幸福滋味。