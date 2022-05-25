1998年台東縣南王國小少棒隊奪冠拋帽照，被印在新台幣500元紙鈔上，當時帶隊的總教練陸永茂，接續帶領宜蘭縣中道青棒隊征戰各地，陸永茂在中道中學退休後，自願擔任校園警衛，但他在5月24日驟逝，留下讓人滿滿的不捨與懷念。

1998年少棒隊奪冠拋帽照，被印在新台幣500元紙鈔上，總教練陸永茂瑜於5月24日驟逝。（圖／高佩琦攝）

中道中學表示，中道青棒隊在2000年成立，經過18年咬牙苦撐，並在地方人士的友情贊助，鼎力支持青棒球隊發展，在總教練陸永茂率領之下，歷經金龍旗、高中聯賽、玉山盃、黑豹旗、花蓮關懷盃等各地舉辦之全國性比賽，均有亮麗搶眼的戰績展現。

總教練陸永茂率領的宜蘭縣中道青棒隊。（圖／宜蘭縣中道中學提供）

2018年11月中旬結束之黑豹旗全國青棒錦標賽，青棒隊發揮韌性、擊敗強隊，闖進8強，最終獲得第6名，校方說，陸永茂領導有方，戰績彪炳。

1998年少棒隊奪冠拋帽照，被印在新台幣500元紙鈔上。（圖／高佩琦攝）

中道中學表示，在陸永茂執教期間，培育出諸多傑出校友球員，如林晨樺、鄧志偉、林國民、陳煥揚、林明杰等，之後也在職棒領域繼續奮戰，獲得傑出表現。陸永茂及中道青棒隊隊員們，歷經無多棒球沙場，創造不少中道奇蹟，更替宜蘭縣榮獲無數佳績。

校方說，2019年9月陸永茂在中道中學榮退，中道青棒隊在2020年完成階段性任務，目前已停招轉為社團性質；2021年9月起，陸永茂感於延續中道同事情誼，表達願意於假日白天擔任中道校園守衛，身體狀況依舊良好，前幾日（國中會考）的周末，還祝福準備前往會考的國三考生考試順利、師生平安。

校方指出，傳出陸永茂在5月24日驟逝，享年63歲，學校同仁及畢業校友，同感哀痛不捨，學校也會盡力協助家屬處理後續治喪事宜。