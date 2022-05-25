澎湃新聞報導，中國信通院25日在官網發布《2022年4月大陸手機市場運行分析報告》顯示，2022年4月，大陸市場手機出貨量1807.9萬部，同比下降34.2％。其中，5G手機1458.5萬部，同比下降31.9％，占同期手機出貨量的80.7％。

至此，2022年1-4月，大陸市場手機總體出貨量累計8742.5萬部，同比下降30.3％。其中，5G手機出貨量6846.9萬部，同比下降25.0％，占同期手機出貨量的78.3％。

上市機型方面，報告顯示，2022年4月，大陸市場手機上市新機型40款，同比增長25.0％。其中，5G手機達21款，同比增長31.3％，占同期手機上市新機型數量的52.5％。

大陸國產品牌手機出貨情況方面，依據報告，2022年4月，國產品牌手機出貨量1642.7萬部，同比下降33.6％，占同期手機出貨量的90.9％；上市新機型39款，同比增長50.0％，占同期手機上市新機型數量的97.5％。

另外，在大陸智慧手機出貨情況方面，報告顯示，2022年4月，智慧手機出貨量1769.0萬部，同比下降34.4％，占同期手機出貨量的97.8％。智慧手機上市新機型36款，同比增長38.5％，占同期手機上市新機型數量的90.0％。