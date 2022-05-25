台南市5到11歲兒童BNT疫苗今天在醫療院所及多處衛生所開打。（曹婷婷攝）

東區衛生所今天開打兒童BNT疫苗。（曹婷婷攝）

台南市5到11歲兒童BNT疫苗今天在醫療院所及多處衛生所開打，東區衛生所一早湧入家長帶著小朋友前來接種，今天提供200個名額，也是秒殺。從善化帶著8歲兒子來東區打疫苗的葉先生說，昨天很幸運花半小時就預約到，距離不是問題，能趕快打到疫苗，比較安心。

由於原本學校安排統一施打，但因學校停課，接種時間延後，不少家長希望孩子能早一點打疫苗，市府教育局昨天也通知在停課期間改由家長至台南疫苗施打預約平台預約，如學校恢復實體上課後，會再調整為集中施打方式。

兒童BNT疫苗施打政策昨天臨時宣布，挨批髮夾彎。台南市長黃偉哲今天上午前往歸仁區的德安診所，視察兒童疫苗施打情況，他說明，原本規畫到校園，但現在遠距教學，若持續停課，孩子權益會受影響，因此先請家長帶小孩到醫療院所接種。

昨天不少家長批評市府政策改來改去，讓人很混亂，但也有家長認為，「本來停課就無法在校接種，與其等到復課，現在能打趕快預約趕快打。」昨天不少家長都守在網路等預約，因預約踴躍，很多家長選擇「跨區」打疫苗。

住善化的葉先生說，能預約到比較重要，昨天幸運花半小時就預約到東區可以打，今早就載8歲兒子來打疫苗了。住安平區的張小姐也帶著10歲、8歲女兒到東區衛生所接種，她說，23日一開放預約，她本來預約到七股的診所，昨天得知市區開放名額，她重新預約到東區衛生所，離家比較近。張小姐說，疫情這麼嚴重，才會造成搶疫苗現象，家長都希望趕快讓孩子接種，比較安心。

黃偉哲也喊話要大家不用擔心，「有疫苗一定打的到」，他說，現在疫苗供應是充裕的，不管是莫德納、輝瑞都有，只要上網登記就可以。他也強調，恢復實體上課之後，就可以到校施打，因為現在還沒有實體上課，自然就沒有辦法到校施打，等到恢復實體上課還是可以安排期程，家長簽的同意書不會白做工，也請大家放心。

黃偉哲說，之前莫德納疫苗超過2萬名學子已施打，中央配給台南BNT第1批3.3萬劑、第2批2.1萬劑，共5.4萬劑，若2批不夠的話，中央承諾會再供應，重申疫苗的量能足夠。