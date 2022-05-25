內政部都市計畫委員會議，24日通過大千健康醫療體系，將1公頃的工業區變更為醫療專用區，並在竹南鎮籌設區域級醫院，苗栗縣府工商發展處25日指出，興建案將在3年內開發完成，啟用醫療分區每萬人醫師數從9.6人可增為12.4人，提升在地醫療量能。

縣府工商發展處表示，竹南鎮已躍升為本縣人口第2高的鄉鎮市，但迄今竹南鎮仍無大型醫院服務鄉親，又近期台積電等廠商進駐竹南科學園區，將引入更多工作人口，未來新建區域醫院，可改善在地醫療缺口，且可擴及服務苗北地區周邊鄉鎮，並減少跨縣市就醫及緊急醫療服務問題。

工商處表示，大千苗栗醫院在地深耕40年，2019年通過重度級緊急能力分級評定，成為縣內首家重度級急救責任醫院，未來竹南院區將籌設450床急性一般病床，並以興建「區域級教學醫院」，預計投入23.5億元，增加60位醫師進駐竹南，預計都市計畫發布實施後3年內開發建設完成，啟用後本醫療分區每萬人醫師數從9.6人提升至12.4人，提升在地醫療量能。

計劃案去年8月提出申請後，即在縣府全力協助下，歷時9個月即順利通過內政部都委會審議，後續縣府也會配合進行周邊道路改善，以確保醫院啟用後交通順暢。

大千醫院也承諾10年內投入5000萬補助弱勢病人之醫療服務、規劃當地免費交通接駁車、認養社區周邊路燈等措施回饋地方鄉親，提升當地生活品質。

大千健康醫療體系總裁徐千剛指出，爭取將約1公頃的工業區變更為醫療專用區，全案昨天在獲審議通過，又向前邁進一大步，期盼4至5年內順利完成建院計畫，提供鄉親服務。