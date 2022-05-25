曾風靡全球的英國偶像男團一世代（One Direction），受萬千少女喜愛，團體解散後，成員們各自發展事業，其中成員連恩·佩恩（Liam Payne）獨自發展音樂事業，感情方面，2016年與大10歲的女歌手雪莉兒（Cheryl Cole）交往，兩人共同育有一個孩子，2018年宣告分手收場，2019年與富二代女模瑪雅亨利（Maya Henry）公開戀情，交往期間分分合合，二次訂下婚約，但連恩最近卻被抓包疑似劈腿，還流出多張親密照，讓未婚妻心碎，引發眾多粉絲討論。

近期網路上流傳一張連恩與女子親密緊貼的照片，雙方交纏擁抱，關係似乎超過一般朋友，不少粉絲都覺得照片中的女子不像連恩的未婚妻瑪雅亨利，因此傳照片和標記她求證，沒想到瑪雅亨利在社群平台上發聲：「請不要再發我未婚夫纏在另一個女人身上的照片給我了，照片裡的不是我！」，她表示自己是收到訊息才看到這些照片，粉絲比自己更早知道，讓她心裡感到非常不舒服。

事後與連恩拍照的女子身分曝光，是21歲的女模亞莉安娜毛拉（Aliana Mawla），她身材火辣，曾在連恩的歌曲《Familia》MV中演出。有粉絲澄清連恩在上個月就已經宣告分手，該照片曝光後，連恩也帶著新歡公開亮相，在媒體面前緊牽對方公開認愛。

瑪雅亨利否認照片中的女子是她。（圖／Instagram）

連恩流出親密交纏照，對象是辣模亞莉安娜毛拉。（圖／翻攝Instagram）

不過從前任未婚妻瑪雅亨利發言來看，連恩疑似出軌時兩人還有交往關係，男方偷吃行徑引起不少網友不滿，紛紛發表看法「對連恩很失望」、「這些人有什麼問題？瑪雅亨利才是受害者卻要被污辱」、「替瑪雅亨利感到難過」、「他偷吃的次數比我去看表演的次數多」、「女歌手因為有男朋友被攻擊，但男歌手偷吃就有粉絲幫忙辯護？」