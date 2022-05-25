IC測試載板廠雍智科技(6683)股價4月底下探212.5元的近2年低點，1個月急跌26.7％，隨後止跌緩步震盪墊高，今（25）日開高後走揚3.02％至239元，截至午盤維持近2.5％漲幅。三大法人近期轉站多方，本周迄今合計買超28張。

雍智2022年4月自結營收1.29億元，月減5.91％、年增0.92％，累計前4月合併營收4.97億元，年增3.87％，雙雙續創同期新高。受惠新台幣貶值挹注業外收益躍增，首季稅後淨利1.13億元，季增9.55％、年增2.75％，每股盈餘（EPS）4.17元，雙創歷史新高。

雍智首季淡季營運有撐，營收維持「雙升」表現，配合業外收益挹注帶動獲利創高。展望第二季，隨著測試介面產品市場進入出貨旺季，雍智IC測試載板及IC老化測試載板銷售暢旺，訂單能見度已達第三季底，法人看好雍智第二季營收維持成長。

展望後市，雍智先前法說時表示，因應客戶需求提升，規畫持續擴增產線、添購生產與檢測設備，受惠打入晶圓代工客戶供應鏈，應用上則以人工智慧（AI）相關動能最強。此外，近年儲備人才拓展海外市場，今明2年預期亦會有所斬獲。

雍智規畫透過購地自建或買下現有廠房土地擴產，資本支出預計將較去年9千萬元增加1.5倍、達逾2.25億元。公司日前公告，基於長期營運所需及擴充產能，董事會決議斥資1.46億元，買下新竹縣新埔鎮816.45坪土地及594.76坪建物。

雍智表示，前段的晶圓探針卡測試載板為今年成長主動能，後段的IC測試及IC老化測試載板可望穩定成長，希望維持穩健成長動能。投顧法人看好雍智今年營收成長逾16％、獲利成長達2成，每股盈餘上看18.6元，全數改寫新高，給予「買進」評等、目標價335元。