36歲藝人張哲豪以民視8點檔《多情城市》反派角色「潘威廉」嚐到走紅滋味，日前也在拍《黃金歲月》，和藝人楚宣演夫妻，今卻被爆出性騷擾事件。一名健身教練「芭奈」出面爆料，張哲豪私訊多張曾為女性拍的清涼照給她，邀約她拍照，並自誇自己的「小弟弟」被西班牙女性認證過，令芭奈覺得不尊重，也擔心有其他女生受害而出面爆料。張哲豪經紀人說張哲豪已經深切反省，而《黃金歲月》劇組表示：「會給張哲豪多一點時間處理，加上劇情本來就不是以他的故事發展為主，不影響劇情的作業。」

張哲豪的經紀人柚子解釋張哲豪和芭奈4月於網路上認識，起初女方約張哲豪到健身房碰面，互動時女生有講尺度較大的話題，張哲豪認為2人是朋友，所以之後聊天就有開點黃腔。拍照的部分，則是女方主動說想拍一些照片，張哲豪便分享過去的攝影作品，照片中不只清涼照也有穿衣服的照片，也向對方解釋這些女生都是自己的朋友，請他幫忙拍照。

但張哲豪經紀人表示做錯事情就是做錯了，對女性不尊重，該道歉就是要道歉，張哲豪很自責自己所有的行徑和言語，會深切反省。他也透露在比對2人對話時，認為對話內容不太像是張哲豪平時會說的話，尤其不雅的部分，和經紀公司討論後認為張哲豪因為這幾年感情受挫，感情上比較空虛想利用網路交友多認識，談一場認真的感情，但可能用錯方式，打算帶他去看心靈、催眠的醫生。