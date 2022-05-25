高雄市正修科大學生陳亮達，昨天深夜聚餐完騎機車回家，行經鳥松區公園路與恆山巷口時，疑因天雨路滑，過彎時摔倒，連人帶車滑到對向車道，被一輛客運當場輾斃，警方表示，陳亮達和張姓客運司機都無酒駕，張姓司機被帶回偵訊後，依業務過失致死罪嫌送辦；正修科大證實，陳亮達是學校休閒與運動管理系一年級學生，今年才在全國身心障礙國民運動會「泳」奪7金，上個月中獲校長龔瑞璋接頒獎，消息傳回校方，師生都非常悲傷，據了解，校方將為他製作畢業證書。

警方表示，陳亮達昨天和4名友人一起去釣蝦，5人聚餐後於深夜各自返家，陳男深夜11點許，騎車沿公園路往南行駛，行經鳥松區公園路與恆山巷口時，疑因天雨路滑，人車摔倒並滑入對向車道，行駛在對向車道的54歲張姓客運司機，因剎車不及直接輾過他，造成陳當場死亡。

警方對張姓司機實施酒測，酒測值為0，對死者陳亮達抽血，酒測值也為0，是否因天雨路滑造成車禍意外，警方將進一步深入調查。

正修科大表示，陳亮達在全國身心障礙國民運動會「泳」奪7金，分別拿下「肢障男子組游泳100公尺」自由式、仰式、蛙式3金，「400公尺自由式」金牌，「200公尺混合式」金牌，「50公尺蝶式、自由式」2金，100公尺、200公尺及400公尺五項並雙破大會及全國記錄。

陳亮達搶眼的表現令人激賞，上個月19日獲校長龔瑞璋接見，當場頒給運動績優學生獎學金3萬元，校友會休運聯誼會也頒給運動競賽獎勵金1萬元，校方並將為他爭取「高雄市體育會設籍高雄市運動優秀學生獎學金1萬元」。

正修科大表示，陳亮達天生雙腳缺少小腿，右手手指併指的陳亮達，從小因醫師建議水療方式復健可以減緩四肢萎縮，家人便把他帶到游泳池玩水，教練問家人要不要讓他試著學游泳，家人覺得不錯，因為這個機緣開始接觸游泳，就這樣一路學到現在。

陳亮達近年優異成績包括有109年全國身心障礙運動會贏得SM7級游泳200公尺混合式、SB6級游泳 100公尺蛙式、S7級游泳 50公尺蝶式、S7級游泳 50公尺自由式、S7級游泳 400公尺自由式、S7級游泳 100公尺自由式、S7級游泳 100公尺仰式等項目，9金入袋。2021帕運（帕拉林匹克運動會）S7級男子400公尺自由式決賽排名第8。

當時陳亮達表示，儘管在身障運動會摘下7金，今年的目標將再朝亞洲帕拉運動會邁進，希望能游出好成績，沒想到，該心願已無法再實現。

收到陳亮達昨天深夜不幸發生車禍過世的訊息，正修科大表示，由於學生都在家中線上教學，學校不會特別公布死訊，但校長龔瑞璋聞訊後，深表遺憾，並強調亮達在校表現傑出，求學過程相當勵志，學校將會協助家屬治喪，處理善後事宜。